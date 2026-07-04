El histórico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llegará al cine, ¿cuándo y dónde?

Basta que suenen los primeros acordes de “Hasta que te conocí” para que miles de mexicanos la canten como si fuera un himno. Lo que comenzó como una de las canciones más emblemáticas de Juan Gabriel terminó convirtiéndose, inesperadamente, en uno de los cánticos favoritos durante el Mundial este año.

Mientras la afición mexicana la entona en estadios, reuniones y redes sociales para celebrar los triunfos de la Selección, el legado del Divo de Juárez volverá muy pronto a las salas de cine con la proyección de su histórico primer concierto en el Palacio de Bellas Artes, una de las presentaciones más importantes en la historia de la música mexicana.

Aunque todavía no se ha revelado la fecha oficial de estreno ni los complejos participantes, ya se confirmó que el concierto tendrá funciones especiales en México, permitiendo que nuevas generaciones revivan una noche que cambió para siempre la relación entre la música popular y uno de los recintos culturales más importantes del país.

Juan Gabriel durante su histórico concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990 | Foto: Redes Sociales Juan Gabriel

El concierto de Juan Gabriel que hizo historia en Bellas Artes

Cuando Juan Gabriel subió al escenario del Palacio de Bellas Artes en mayo de 1990, no solo estaba ofreciendo un concierto: estaba rompiendo una barrera cultural.

Durante cuatro noches —9, 10, 11 y 12 de mayo— el cantante se convirtió en el primer intérprete de música popular mexicana en presentarse en el recinto acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, demostrando que la música ranchera y la balada también tenían un lugar dentro del máximo escenario artístico del país.

Aquellas presentaciones quedaron registradas para siempre y hoy son consideradas uno de los conciertos más importantes de la historia de la música mexicana. Los que fueron a ese concierto dicen que fue un regalo divino, que literal Juan Gabriel cantó horas sin parar y el ambiente ha sido irrepetible, muchos lo denominan el mejor concierto de sus vidas.

Así que, para los que no nos tocó, vayamos al cine a ver cantar al Divo de Juárez.

“Hasta que te conocí” encontró una nueva generación en México

Más de tres décadas después, el concierto volvió a cobrar fuerza por una razón inesperada.

Durante el Mundial, “Hasta que te conocí” se convirtió en una de las canciones más coreadas por la afición mexicana. Lo mismo sonó en las gradas que en zonas de aficionados, restaurantes y reuniones familiares, donde miles de personas transformaron el clásico de Juan Gabriel en una celebración futbolera.

El fenómeno volvió a demostrar que la música del Divo de Juárez sigue atravesando generaciones y encontrando nuevos significados mucho tiempo después de haber sido escrita.

El Divo de Juárez durante su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes. | Foto: Chilango /IA

¿Cuándo podrás ver el concierto de Juan Gabriel en el cine?

Por ahora no existe una fecha oficial para las funciones ni se han dado a conocer las ciudades o complejos donde podrá verse.

Mientras México canta "Hasta que te conocí", nosotros tenemos una cita con la historia. Vuelve a emocionarte con el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes, solamente en Cinemex. 🇲🇽🎶 pic.twitter.com/oXzW6F0cMx — Cinemex (@Cinemex) June 29, 2026

Lo único confirmado es que próximamente se anunciarán todos los detalles para que el público pueda volver a emocionarse con una de las noches más memorables de la música mexicana.

Mientras tanto, solo queda esperar… y, por supuesto, seguir cantando “Hasta que te conocí” a todo pulmón.