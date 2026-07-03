Inicia el registro y emplacamiento de scooters y bicis eléctricas: cómo hacerlo, costo y fecha límite

La Secretaría de Movilidad informó que desde el 1 de julio ya se puede realizar el proceso de registro y, en su caso, también de emplacamiento de scooters y bicis eléctricas.

La CDMX ya cuenta con una nueva regulación para el uso de Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP). Este tipo de vehículos, que incluyen a los scooters y bicis eléctricas, ahora deberán registrarse ante el Sistema de Trámites Vehiculares y contar con un Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), así como con dos calcomanías otorgadas por las autoridades. Además, de acuerdo con la velocidad máxima que alcancen y su peso, algunos también deberán tener placas y tarjeta de circulación. Mientras que a sus conductores se les exigirá contar con licencia de conducir.

Foto: Galo Cañas (Cuartoscuro)

¿Qué vehículos deberán registrarse y emplacarse?

La nueva regulación distingue entre dos categorías:

Los Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (VEMEPE ), son vehículos con motor eléctrico cuya potencia va de 250 watts a 1 kilowatt (kW) y que pueden superar los 25 kilómetros por hora . Se clasifican en dos categorías: Tipo A , con un peso menor a 35 kilogramos, y Tipo B , con un peso de entre 35 y 350 kilogramos. Todos estos vehículos deberán tener placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

), son vehículos con motor eléctrico cuya potencia va de 250 watts a 1 kilowatt (kW) y que . Se clasifican en dos categorías: , con un peso menor a 35 kilogramos, y , con un peso de entre 35 y 350 kilogramos. Todos estos vehículos deberán tener Por su parte los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) son vehículos con motor eléctrico y una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Estos deberán contar únicamente con el DME y dos calcomanías.

Foto: Edgar Negrete Lira (Cuartoscuro)

¿Cómo realizar el registro de scooters y bicis eléctricas?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el trámite deberá realizarse de la siguiente forma:

Ingresa al Sistema de Trámites Vehiculares a través del sitio https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi Proporcionar la información solicitada. Será necesario tener a la mano identificación oficial vigente con fotografía, documento que acredite la propiedad del vehículo, comprobate de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y archivo XML del del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Durante el proceso, se deberá seleccionar el tipo de vehículo que se desea registrar de entre un catálogo. El propietario recibirá un correo electrónico con las instrucciones para generar la línea de captura y generar el pago correspondiente. Establecer una cita para acudir a un Módulo de Atención Vehicular y recoger las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

¿Cuál será el costo del trámite?

De acuerdo con lo informado previamente por el gobierno capitalino al anunciar la nueva regulación, las placas para los vehículos que las requieran tendrán un costo de $709.

Además, cabe recordar que para manejar scooters o bicis eléctricas que superen los 25 km/h, los propietarios necesitarán licencia de conducir.

Los costos de las licencias son los siguientes:

Licencia Tipo A1: $572

Licencia Tipo A2: $1,142

¿Cuál es la fecha límite para el registro de scooters y bicis eléctricas?

De acuerdo con lo anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, todos los VEMEPES que se vendan en CDMX a partir del 1 de julio ya deberán contar con placas.

Por su parte, los propietarios de VEMEPES que hayan sido adquiridos con anterioridad a esa tendrán que emplacarse a más tardar el 20 de noviembre.

Además, desde el 1 de septiembre las autoridades podrán sancionar a conductores de VEMEPES que no estén emplacados, exceptuando a los que aún se encuentren dentro del periodo para hacer su registro. ““Se van a dar dos meses de conocimiento, de construcción de cultura vial, de apropiación de lo que se debe de hacer […]. Hasta el 1 de septiembre ya la Secretaría [de Seguridad Ciudadana] va a poder actuar si no se cumple con lo que dice el reglamento”, explicó Brugada en su momento.