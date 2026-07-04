¿Dónde ver gratis el México vs. Inglaterra? Edomex tendrá pantallas para el partido; checa dónde

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, anunció que varios municipios del Edomex tendrán pantallas para ver el partido México vs. Inglaterra.

Ni el Ángel de la Independencia ni Paseo de la Reforma. Si quieres ver gratis el partido de México vs. Inglaterra, el Edomex tendrá varios puntos donde lo transmitirá. Autoridades mexiquenses anunciaron que 11 municipios conurbados instalarán pantallas para transmitir el encuentro del Mundial, además de organizar actividades culturales, recreativas y musicales para la afición.

El anuncio forma parte del operativo coordinado entre los gobiernos de la CDMX y el Edomex para que las y los aficionados puedan disfrutar del partido desde sus municipios y evitar concentraciones masivas en la capital.

En Chilango te contamos dónde habrá transmisiones gratuitas y qué actividades se preparan.

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO

¿En qué municipios del Edomex pasarán gratis el México vs. Inglaterra?

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, informó que el partido se proyectará en las explanadas municipales de:

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Naucalpan

Chalco

Valle de Chalco

Chimalhuacán

Ixtapaluca

Texcoco

Tlalnepantla

Chicoloapan

La Paz

“Hemos establecido una comunicación directa con once alcaldes para poder potencializar las diversas actividades que ya tenemos en toda la zona oriente del Estado de México y sumarnos a las celebraciones desde nuestros propios territorios”, dijo.

Además, aseguró que en todos estos municipios habrá actividades para que las familias disfruten del ambiente mundialista.

“Se estará proyectando el Mundial, este gran día, este gran partido entre México e Inglaterra, desde nuestras explanadas”, señaló.

Nos sumamos junto a nuestra presidenta la Dra. @Claudiashein y la jefa de gobierno de la Ciudad de México @ClaraBrugadaM, para vivir esta fiesta mundialista en paz, seguros y en familia. #VamosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/XLs3oUUAXq — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) July 3, 2026

Ecatepec tendrá 15 puntos adicionales

La alcaldesa informó que, además de la explanada municipal, Ecatepec contará con 15 espacios públicos adicionales donde las y los aficionados podrán reunirse para seguir el partido.

También hizo un llamado a las y los habitantes de la zona oriente del Estado de México para disfrutar el encuentro en sus propios municipios.

“Pedirle a todos nuestros vecinos de la zona oriente, que nos quedemos en nuestros territorios, que podamos vivir en paz y tranquilos en nuestros municipios, que habrá música, estaremos también proyectando, habrá un despliegue, de igual manera, de seguridad para su protección”, dijo.

“Reiterar a nuestros vecinos que, por supuesto, en todas las explanadas municipales estaremos proyectando el partido este domingo”, dijo.

FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Naucalpan tendrá conciertos, lucha libre y más

Por su parte, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, anunció que el municipio organizará cinco festivales futboleros en distintos puntos.

Uno de los principales será en la Unidad Cuauhtémoc, donde se presentarán Ska Royal Club y Salón Victoria, además de funciones de lucha libre y futbol en jaula antes y después del partido.

También habrá actividades en:

Plaza Revolución, en San Bartolo, con Sonido Fascinación y futbol en jaula

Los Arcos, con la presentación del Grupo Centenario y actividades deportivas

Campo de San José Río Hondo

Parque Naucalli, donde se realizará el Gol Fest

El alcalde explicó que quienes quieran asistir al Gol Fest en el Parque Naucalli podrán obtener una cortesía gratuita a través de la página del gobierno municipal.

Además, informó que también habrá transmisiones en Tenayuca, en Tlalnepantla, y en la explanada municipal de Cuautitlán Izcalli.

“La invitación a que todos los vecinos de Naucalpan puedan disfrutar y acudir al lugar más cercano a sus domicilios y pasarla bien, porque este domingo juntos y juntas haremos historia”, dijo el presidente municipal.

Información relevante para Ciudad #Naucalpan.📌



Atendimos el llamado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para sumarnos a esta gran fiesta mundialista promoviendo una celebración segura, cercana y en comunidad.



En Ciudad Naucalpan activaremos distintos… pic.twitter.com/xERZlGYjYw — Isaac Montoya (@isaacsolar) July 3, 2026

Con estas actividades, los municipios del Estado de México buscan que las y los aficionados disfruten el partido México vs. Inglaterra cerca de casa, sin necesidad de trasladarse al centro de la Ciudad de México.